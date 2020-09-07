Зеленський про річницю визволення Сенцова і в'язнів Кремля: клубок у горлі заважав говорити. Відео

Президент України Володимир Зеленський згадав про історичну мить звільнення з російського полону режисера Олега Сенцова, українських моряків та інших політв’язнів Кремля у вересні 2019 року.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши відео (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Минув рік, але я пам’ятаю майже кожну мить того дня. Очі батьків, дружин і дітей. Щохвилинний погляд на годинник. Прискорене серцебиття. І нарешті мить, коли бажаний літак з’явився на горизонті. А далі – усмішки, рукостискання, обійми, сльози. Донька біжить до батька на руки. Мама цілує й обіймає сина. Треба йти до преси і щось казати, але клубок у горлі заважає говорити", – згадав глава держави.

Він зазначив, що тоді вся Україна боролася за те, щоб полонені моряки та політв’язні повернулися додому. Чекали на них і плакали від щастя, коли це здійснилося, теж усією країною.

Президент підкреслив, що саме в такі миті українці почуваються неймовірно сильними, оскільки тільки сильна країна бореться за кожного свого громадянина і повертає його додому.

"Без жодних "але". Так було рік тому. Так було під час наступних обмінів, повернень та евакуацій. Так було, так є і так буде завжди. Бо Україна своїх не залишає!" – запевнив Зеленський.

Пост президента. Facebook Володимира Зеленського

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київ 7 вересня 2019 року в результаті обміну з Росії повернулися 35 військовополонених українців. Така ж кількість заарештованих в Україні злочинців вирушила в РФ. Це був найбільший обмін за довгі роки війни з державою-агресором.

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