Зеленський про режим тиші на Донбасі: за 90 днів у нас одна бойова втрата

За майже 90 днів дотримання режиму припинення вогню на Донбасі Україна зазнала одну бойову втрату.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з координатором системи ООН в Україні та з гуманітарних питань Оснат Лубрані. Захід відбувся в 75-ту річницю створення Організації, повідомляється на сайті Офісу президента.

Зеленський зазначив, що режим тиші діє вже майже 90 днів. "Президент констатував: є провокації ворога, постріли і, на жаль, один загиблий військовий, але режим припинення вогню допоміг мінімізувати втрати в українській армії", – йдеться в повідомленні.

"Ми співчуваємо сім’ям усіх загиблих на Донбасі, але ще раз хочу наголосити, що весь світ бачить, що за останні 90 днів з початку режиму тиші у нас лише одна бойова втрата. На жаль, ця втрата є, але, тим не менш, ми розуміємо, що цей механізм дійсно працює. Ми вдячні всім нашим партнерам за цю велику роботу. І перш за все дякуємо ООН", – сказав глава держави.

Доповнюється...