Зеленський про Путіна: про початок дружніх відносин дуже рано говорити
Президент Володимир Зеленський заявив, що після початку війни на Донбасі та анексії Криму між Україною та Росією немає "відносин".
Про це гарант розповів 15 вересня на брифінгу з президентом Австрії Олександром Ван дер Беленом, відповідаючи на питання про те, які в нього відносини з президентом РФ Володимиром Путіним, передає "Інтерфакс-Україна".
"На жаль, ми втратили це слово (відносини – Ред.). І втратили значення цього слова між нашими країнами, після того, як Росія анексувала незаконно Крим і почалася війна на сході України", – зазначив глава держави.
За словами Зеленського, раніше українці та росіяни називали один одного "братами й сестрами" і чудово ладили.
"А сьогодні 14 тисяч загиблих, а сьогодні – немає двох територій нашої незалежної країни. Тому я поки що не знайшов слова про те, що "між нами", – підкреслив він.
Крім того, Зеленський додав, що між керівництвом України і РФ почався діалог, який привів до режиму тиші на Донбасі, який "складніший, ніж ми думали, але він є".
"Я вважаю, що це і є початок діалогу. А щодо "відносин" нам, мені здається, ще дуже і дуже рано говорити", – підсумував президент.
Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський вірить, що переговори з главою РФ Володимиром Путіним у рамках "нормандського формату" все ж відбудуться.
Також Зеленський анонсував терміни нової зустрічі в "нормандському форматі".