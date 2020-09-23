Зеленський – про Путіна: хотів би більшої ефективності від спілкування

Олексій Тітофф Політика 15:37, 23.09.2020 Оновлено: 15:50, 23.09.2020

Президент України Володимир Зеленський розповів, що спілкується з главою Росії Володимиром Путіним у різних форматах, але комунікація з ним обмежена.

Про це глава держави повідомив в інтерв'ю Hospodarske noviny, передає пресслужба ОПУ.

"У нас є різні формати спілкування з президентом Путіним – це і "нормандський" чотиристоронній формат, і двосторонній формат: коли є така необхідність, ми говоримо напряму. Це допомагає знайти потрібні рішення, важливі не тільки для України, але і для всієї Європи", – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що в грудні 2019 року була досягнута домовленість про транзит російського газу через територію України. За словами Зеленського, це гарантувало енергетичну стабільність для нашої частини континенту.

"Розмовляв із Путіним і 26 липня – напередодні встановлення режиму припинення вогню на сході. І ми маємо найдовший режим тиші. Комунікація з президентом Росії обмежена, але предметна. Як перфекціоніст я хотів би більшої ефективності від нашого діалогу", – підкреслив глава України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський заявив, що після початку війни на Донбасі і анексії Криму між Україною й Росією немає "відносин".

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