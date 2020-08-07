Зеленський – про призначення Татарова в ОПУ: ми всі жили за часів Януковича

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому вирішив призначити заступником керівника Офісу президента Олега Татарова. За часів експрезидента-утікача Віктора Януковича він обіймав посаду заступника очільника МВС.

Під час спілкування зі ЗМІ у Мар'їнці глава держави зазначив, що не вважає його старим кадром лише через те, що він працював за старої влади (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Спеціалісти, кожен керівник, хто очолює ту чи іншу ланку влади в нашій країні, може підбирати (кадри. – Ред.). Ми всі жили за часів Януковича, але деякі люди тікали разом з ним. А багато людей залишилися нормальні, які не зрадили Україну. Мені здається, що це не є справедливо всіх людей, які очолювали певну ланку влади за часів Віктора Федоровича Януковича, вважати кимось зі старої влади. Головне, щоб людина була чесна", – сказав Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL: