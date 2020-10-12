Зеленський – про призначення чиновника Януковича в ОП: Майдан не розганяв, це просто слова

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вірить, що призначений ним в ОПУ колишній чиновник часів Віктора Януковича – Олег Татаров, не розганяв мітингувальників на Майдані 2014 року.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю "ВВС-Україна". Водночас він зазначив, що заступник глави ОПУ Татаров професіонал своєї справи.

"Ви знаєте, у правоохоронних органах працювало багато різних людей за часів Януковича. Багато таких людей. Там були професіонали", – сказав Зеленський.

Крім того, президент не вважає, що призначення Татарова – це "повернення до старої політики Януковича" і продовження проросійської політики.

"Це просто слова зараз звучать, вибачте мене, будь ласка, за таке формулювання. Це просто слова. Хтось говорить. Ця конкретна людина (Татаров – Ред.) нікого не розганяла. Я б ніколи – я поважаю Майдан, ми поважаємо пам'ять загиблих, я патріотична людина, я президент України – ніколи не призначив людину, яка розганяла людей на Майдані", – додав Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL , президент Володимир Зеленський призначив заступником керівника Офісу Президента України Олега Татарова, який відповідатиме за правоохоронний напрямок.