Президент України про обіцяні "посадки": суд саджає – не Зеленський і не прем'єр

"Посадками" в Україні повинен займатися не президент країни, а уповноважені на це органи.

Про це під час великого інтерв'ю чотирьом українським телеканалам заявив Володимир Зеленський. Трансляція розмови глави держави з журналістами велася на YouTube-сторінці каналу "Україна" 22 жовтня.

Говорячи про співпрацю з МВФ, Зеленський сказав, що в Україні є окремі "люди, які працюють проти держави" і намагаються зірвати отримання нового траншу.

"Вони лобіюють свої інтереси, свої зацікавленості", – зазначив президент, додавши, що не хоче називати їх імена.

Один із журналістів сказав, що ці люди – "хороші об'єкти для "посадок".

"Хороші об'єкти. "Посадки", економіка... – це НАБУ. НАБУ дає матеріал в Генпрокуратуру, ті виписують підозру, підозру вручають людині, людина йде в суд. Суд саджає – не Зеленський, не прем'єр", – відповів український лідер.

"Що міг зробити Зеленський – він зробив незалежність НАБУ, повністю", – продовжив він.

Президент сказав, що правоохоронцям "досить гратися в історію", що їм "хтось говорить якусь інформацію".

"Зателефонуйте керівнику НАБУ Ситнику і запитайте різницю, як було і як є. Чи дають йому вказівки когось не чіпати, чи ні", – додав Зеленський.

Більш детально про нове велике інтерв'ю українського президента читайте в нашому матеріалі за посиланням.

Як писав OBOZREVATEL, Володимир Зеленський заявив, що всенародне опитування, яке пройде в день місцевих виборів 25 жовтня, не матиме жодних юридичних наслідків, але думка громадян дасть президенту додатковий аргумент ініціювати відповідні зміни в законодавстві.