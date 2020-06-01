Зеленський про "плівки Байдена": головне питання, хто і як записував Порошенка
Президент України Володимир Зеленський заявив, що не причетний до появи записів розмов між п'ятим президентом України Петром Порошенком та ексвіцепрезидентом США Джо Байденом.
В інтерв'ю британському The Telegraph гарант розповів, що йому тільки цікаво дізнатися, як вівся запис розмови в Офісі президента України, передає "Інтерфакс-Україна".
"Послухайте, я нічого не знаю про деталі цієї угоди (між Порошенком і Байденом – Ред.). І чи була ця угода досягнута або відкинута, і чи існувала взагалі ця угода. Мене цікавить тільки те, як можна було підслухати, записати на плівку офіс президента України", – зазначив він.
Гарант підкреслив, що не потрібно в ці процеси втягувати Україну.
"Навіщо потрібно знову втягувати в це Україну? Зараз ми насолоджуємося двопартійною підтримкою в США, як в Конгресі, так і в Сенаті. У нас є підтримка президента (Дональда Трампа – Ред.). Ці записи не є чимось пріоритетним", – акцентував Зеленський.
Також він додав, що Україна не хоче впливати на внутрішньополітичну або зовнішньополітичну ситуацію в будь-якій країні, або на процес виборів в будь-якій країні.
"Ми – незалежна держава. Сполучені Штати Америки – незалежна країна", – підсумував президент.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
19 травня позафракційний нардеп Андрій Деркач оприлюднив матеріали, які нібито отримав від журналістів-розслідувачів. Файли з нібито розмовою Порошенком і Байдена датовані 2015-2016 роками.
Однак в партії "Європейська солідарність" заявили, що "плівки" не мають під собою ніяких підстав, але в них зацікавлена Росія.
На думку нардепів, ці аудіофрагменти створені для дискредитації України та її штучного втягування в американську виборчу кампанію.
У штабі колишнього віцепрезидента США Джо Байдена також відреагували на "плівки Деркача", назвавши їх "повністю відредагованими".
ДБР зареєструвало кримінальне провадження через незаконне прослуховування п'ятого президента Петра Порошенка з ексвіцепрезидентом США Джозефом Байденом.
Джерела OBOZREVATEL в спецслужбах розповіли, що так звані "плівки Деркача" про розмову між Порошенком і Байденом могли бути злиті працівниками Центрального розвідувального управління (ЦРУ).