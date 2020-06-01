Зеленський про "плівки Байдена": головне питання, хто і як записував Порошенка

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не причетний до появи записів розмов між п'ятим президентом України Петром Порошенком та ексвіцепрезидентом США Джо Байденом.

В інтерв'ю британському The Telegraph гарант розповів, що йому тільки цікаво дізнатися, як вівся запис розмови в Офісі президента України, передає "Інтерфакс-Україна".

"Послухайте, я нічого не знаю про деталі цієї угоди (між Порошенком і Байденом – Ред.). І чи була ця угода досягнута або відкинута, і чи існувала взагалі ця угода. Мене цікавить тільки те, як можна було підслухати, записати на плівку офіс президента України", – зазначив він.

Володимир Зеленський

Гарант підкреслив, що не потрібно в ці процеси втягувати Україну.

"Навіщо потрібно знову втягувати в це Україну? Зараз ми насолоджуємося двопартійною підтримкою в США, як в Конгресі, так і в Сенаті. У нас є підтримка президента (Дональда Трампа – Ред.). Ці записи не є чимось пріоритетним", – акцентував Зеленський.

Також він додав, що Україна не хоче впливати на внутрішньополітичну або зовнішньополітичну ситуацію в будь-якій країні, або на процес виборів в будь-якій країні.

"Ми – незалежна держава. Сполучені Штати Америки – незалежна країна", – підсумував президент.

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