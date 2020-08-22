Зеленський про перемир'я на Донбасі: втрат немає, я пишаюся цим і радію

Президент України Володимир Зеленський заявив, що пишається дотриманням режиму тиші в зоні Операції Об’єднаних сил на Донбасі.

В інтерв’ю телеканалу "Україна 24" він нагадав, що вже місяць зберігається режим тиші, а бойових втрат немає (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Бойових втрат, бойових летальних випадків немає. Я пишаюся цим. Щодня ми отримуємо результат. Я радію і вірю, що це серйозний крок вперед", – підкреслив Зеленський.

Він розповів, що повернувся з робочої поїздки на Донбасс.

"Це складно. Незважаючи на те, що ми – чоловіки, повинні бути мужніми, але це завжди через сльози. Тому що ти бачиш велетнів з точки зору душі і серця, героїчних людей, які захищають щодно нас усіх", – сказав президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, протягом 21 серпня обстрілів і інших порушень режиму тиші з боку збройних формувань Російської Федерації на Донбасі зафіксовано не було.

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