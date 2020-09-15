Зеленський про обстріли на Донбасі: ми не відповідаємо на них, і це добре

Українська армія не відповідає на обстріли з боку російських терористичних військ "Л/ДНР" на Донбасі.

Про це в інтерв‘ю австрійському виданню Wiener Zeitung президент України Володимир Зеленський.

"Там більше не стріляють, майже ніхто не гине. За винятком однієї смерті, втрат протягом семи тижнів більше не було. Це всі бачать, і Європа теж це бачить. Іноді бувають обстріли з боку сепаратистів. Але ми не відповідаємо на них, і це добре", – цитує видання Зеленського.

Президент також зазначив, що, через соціальні проблеми на Донбасі, місцеві жителі можуть влаштувати бунт проти терористів.

"Люди, які живуть в окупованій частині Донбасу, також бачать, як живуть українці по той бік фронту – краще. У шахтарів на окупованому Донбасі все погано: вони не отримують нормальної заробітної плати й повинні платити високі ціни на воду та електроенергію. Якщо терпіння людей там у якийсь момент вичерпається, то можуть також виникнути заворушення", - вважає глава держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський зазначив, що на "нормандських" переговорах політичних радників глав України, РФ, Франції та Німеччини вдалося обговорити в повному обсязі не всі питання, але головним підсумком стало продовження режиму тиші на Донбасі.