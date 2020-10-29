Президент Володимир Зеленський доручив невідкладно розробити і подати до Верховної Ради законопроєкт про відновлення довіри до конституційного судочинства.

Про це він заявив на засіданні Ради національної безпеки і оборони 29 жовтня, повідомляється на сайті Офісу президента. За словами глави держави, зараз невідомо, який "сюрприз" КС піднесе знову.

"У нас не буде грошей, у нас не буде підтримки, будуть скасовані і напрацьовані проекти, і підтримка Світового банку. У нас буде велика дірка в бюджеті. А головне – ми не розуміємо, який сюрприз Конституційний суд зробить завтра або післязавтра", – сказав Зеленський.

Зі свого боку прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що робота над законопроєктом вже ведеться при взаємодії з Офісом президента.

Засідання РНБО. Офіс президента

Також на засіданні було вирішено активізувати діяльність Комісії з питань правової реформи при президенті і прискорити подання про судову реформу.

Крім того, було вирішено провести термінове засідання уряду в Офісі президента.

Нагадаємо, що уряд зобов'язав Національне агентство з питань запобігання корупції відновити доступ до реєстру декларацій чиновників.

Документ зобов'язує НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій чиновників і забезпечити механізм їхної спецперевірки.

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