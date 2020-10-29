Зеленський – про невідкладність законопроєкту щодо КС: ми не знаємо, що він зробить завтра
Прем'єр-міністр заявив, що робота над законопроєктом вже ведеться
Також на засіданні було вирішено активізувати діяльність Комісії з питань правової реформи
Президент Володимир Зеленський доручив невідкладно розробити і подати до Верховної Ради законопроєкт про відновлення довіри до конституційного судочинства.
Про це він заявив на засіданні Ради національної безпеки і оборони 29 жовтня, повідомляється на сайті Офісу президента. За словами глави держави, зараз невідомо, який "сюрприз" КС піднесе знову.
"У нас не буде грошей, у нас не буде підтримки, будуть скасовані і напрацьовані проекти, і підтримка Світового банку. У нас буде велика дірка в бюджеті. А головне – ми не розуміємо, який сюрприз Конституційний суд зробить завтра або післязавтра", – сказав Зеленський.
Зі свого боку прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що робота над законопроєктом вже ведеться при взаємодії з Офісом президента.
Також на засіданні було вирішено активізувати діяльність Комісії з питань правової реформи при президенті і прискорити подання про судову реформу.
Крім того, було вирішено провести термінове засідання уряду в Офісі президента.
Нагадаємо, що уряд зобов'язав Національне агентство з питань запобігання корупції відновити доступ до реєстру декларацій чиновників.
Документ зобов'язує НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій чиновників і забезпечити механізм їхної спецперевірки.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Конституційний Суд України визнав неконституційним кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Відповідно, судді скасували кримінальну відповідальність за недостовірне декларування майна й обмежили повноваження НАЗК.
Офіс президента опублікував заяву, в якій пообіцяв: антикорупційні інструменти в законодавстві України "буде збережено або в крайньому разі відновлено ".
Секретар РНБО Олексій Данілов натякнув, що рішення Конституційного Суду загрожує національній безпеці країни.
Рішення КСУ заблокувало доступ НАЗК до державних реєстрів, який потрібний для проведення спеціальної перевірки декларацій кандидатів на керівні посади в органи влади. Без неї неможливе призначення переможців місцевих виборів.
Зі свого боку, президент Володимир Зеленський заявив, що система електронних декларацій працюватиме – днями потрібні законопроєкти розроблять і внесуть до парламенту.
Також глава НАЗК Олександр Новіков заявив, що КС планує скасувати никзу законів, які стосуються української мови, земельної реформи та створення Вищого антикорупційного суду.