Зеленський – про мирний план щодо Донбасу: не бачу, чому Росії відмовлятися від цього

Представлений українською стороною "План дій" щодо Донбасу для Тристоронньої контактної групи є цілком реалістичним і у РФ немає підстав з ним не погодитися.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу в Луганській області. За його словами в плані прописані конкретні кроки і дати.

На питання про те, чи вірить Україна в цей план, Зеленський відповів, що в іншому випадку його б не створювали.

"Представлений план дій, ми його також передали ОБСЄ. Як я і говорив, ми йдемо в напрямку Мінського формату, але повинен бути виписаний детальний план дій. Велика група наша працювала. Цей план дій зрозумілий, детальний, з кроками і датами, і з відповідальністю", – сказав президент.

Він також зазначив, що цей документ буде розглянутий на засіданні ТКГ, але важливо, щоб він також розглядався 13 листопада радниками "нормандської четвірки" під час відеозустрічі.

Крім того, Зеленський заявив, що не знає, чи погодиться з запропонованими кроками Росія, але висловив на це надію.

"Мені складно сказати, чи погодиться Росія. З точки зору їх офіційної позиції, вони кажуть, що підтримують будь-які кроки до мирного врегулювання конфлікту. А цей "План дій" саме на це спрямований, тому я не бачу, чому відмовлятися від цього", – сказав глава держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 листопада Леонід Кравчук заявив, що Україна підготувала "План спільних кроків" для Тристоронньої контактної групи. Він передбачає повне припинення війни на Донбасі на початку 2021 року і демілітаризацію ОРДЛО.