Зеленський – про головні завдання на рік: зберегти незалежність і закінчити війну

Президент Володимир Зеленський розраховує закінчити війну і почати економічне зростання в 2021 році, коли Україна святкуватиме 30-річчя незалежності.

Про головні завдання влади він розповів в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Зберегти Незалежність. Закінчити війну. Почати рости економічно. Рости геополітично в напрямку впливу, щоб бути все ж світовим гравцем. І це дуже важливо. Зробити серйозний День Незалежності, потужний, у всіх містах країни", – зазначив Зеленський.

Президент пообіцяв зробити все, щоб українці відчували підтримку держави.

"Будемо точно намагатися. Так зробити День Незалежності, щоб така подія запам'яталося всім і увійшло в історію незалежної України", – сказав президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський провів в інтерв'ю телеканалу "Україна 24" розповів про ситуацію на Донбасі, переговорах з РФ і поширенні COVID-19.

Також він заявив, що пишається дотриманням режиму припинення вогню на Донбасі.