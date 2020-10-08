Зеленський – про домовленості з Британією: поки одні "друзі" б'ють в спину, інші – беруть частину наших проблем

Президент України Володимир Зеленський подякував британській стороні за підписання Угоди про політичну співпрацю, вільну торгівлю і стратегічне партнерство.

Він зазначив, що це свідчить про "дійсно близьку дружбу", повідомляється в Telegram-каналі глави держави.

"У наш час щирих друзів вкрай важко знайти. Бувають тільки прагматичні інтереси і ситуативні домовленості. Але буває і "але". Наші відносини з Британією – стратегічні, діалог – абсолютно щирий, а досягнуті домовленості відображають дійсно близьку дружбу. Тому що цінності у нас практично однакові. Цінності, які є основою внутрішнього світу нації. Свобода, конкуренція, самовідданість, відповідальність, честь", – підкреслив президент.

За словами Зеленського, сьогоднішня угода визначає відносини країн після Brexit, а також дозволить громадянам і бізнесу ефективніше співпрацювати. "Більш розкуто і більш перспективно. Тому що... друзі. І так як вміємо відверто розмовляти", – пояснив він.

Глава держави додав, що торгівля, промислова політика, енергетика, сільське господарство, інформаційні технології, глобальні "кліматичні" програми – тільки частина тих сфер, які охоплює документ. За його словами, це є "початком великого шляху".

Володимир Зеленський і Борис Джонсон під час зустрічі.

"Особливо цінуємо домовленості про спільну модернізацію українських Військово-морських сил. Разом з Британією ми зміцнюємо обороноздатність України на морі і підвищуємо безпеку на півдні нашої країни. Зрозуміло чому? Тому що поки одні "друзі" постійно б'ють в спину, інші (ті, які щирі) – беруть на себе частину наших проблем. Такий цей несправедливий, але фантастичний світ. Є в ньому і "друзі", і друзі ... до того ж у нас зараз немає ніякого сумніву в тому, що в спробі знайти наш особливий шлях до миру Велика Британія – з нами", – підкреслив Зеленський.

Президент також розповів про важливість зустрічі з членами британської королівської сім'ї – герцогом і герцогинею Кембриджськими.

"Це – перша аудієнція президента України у членів британської королівської сім'ї. Вважаю це честю не для себе особисто, а для всієї нашої держави. Тому що це також про ключові цінності. Про довіру першу чергу", – зазначив він.

Крім того, продуктивної Зеленський назвав зустріч з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Він назвав його "непересічною людиною" і запросив відвідати Україну з офіційним візитом.

"Звичайно, говорили і про пандемію. Дуже вразило те, порожній зараз Лондон. Людей на вулицях мало. А якщо є, то більшість – в масках, навіть просто на вулицях. Британці дуже відповідально ставляться до карантину. До своєї і чужої життя. До слову держави. до особистої відповідальної поведінки. Тому, крім іншого, домовилися діяти спільно в боротьбі з ковідом. Позиція Великої Британії – кожна країна повинна отримати вакцину, коли вона буде створена", – підкреслив Зеленський.

Telegram Володимира Зеленського.

Telegram Володимира Зеленського.

Telegram Володимира Зеленського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Угода про політичну співпрацю, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною і Великою Британією було підписано 8 жовтня під час візиту Володимира Зеленського в Лондон.

У МЗС назвали документ історичним, підкресливши, що воно означає більше торгівлі, більше безпеки, більше співпраці між країнами.

В Офісі президента додали, що, з огляду на відсутність відносин між Києвом і Лондоном, договір має важливе стратегічне і практичне значення.