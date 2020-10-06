Зеленський про "дачу Ющенка": це для мене просто готель

Президент України Володимир Зеленський заявив, що заміська резиденція для нього – це просто готель.

Про це голова держави сказав в інтерв’ю виданню Politico Europe, текст якого оприлюднено на сайті Офісу президента. Він заперечив інформацію про те, що має намір переїхати до резиденції, адже живе у квартирі.

"Я нікуди не переїжджаю, у мене є квартира. Я виїхав зі свого будинку, у мене був приватний будинок під Києвом, але там було неможливо працювати через ковід. Будинок було продано. Тоді я тимчасово переїхав до резиденції. Сьогодні це для мене просто готель, інакше я це не використовував би. Хоча, згідно з нашим законодавством, маю повне право, але я хочу жити вдома", – сказав Зеленський.

Він також додав, що наразі з дружиною шукає нове житло. "Чи побудуємо дім, чи візьмемо в оренду. Для нас важливо мати, як кажуть в Україні, своє особисте сімейне гніздечко", – розповів гарант.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL: