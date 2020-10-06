Зеленський про "дачу Ющенка": це для мене просто готель
Голова держави спростував переїзд на держдачу
Він заявив, що жив в резиденції тимчасово
Президент України Володимир Зеленський заявив, що заміська резиденція для нього – це просто готель.
Про це голова держави сказав в інтерв’ю виданню Politico Europe, текст якого оприлюднено на сайті Офісу президента. Він заперечив інформацію про те, що має намір переїхати до резиденції, адже живе у квартирі.
"Я нікуди не переїжджаю, у мене є квартира. Я виїхав зі свого будинку, у мене був приватний будинок під Києвом, але там було неможливо працювати через ковід. Будинок було продано. Тоді я тимчасово переїхав до резиденції. Сьогодні це для мене просто готель, інакше я це не використовував би. Хоча, згідно з нашим законодавством, маю повне право, але я хочу жити вдома", – сказав Зеленський.
Він також додав, що наразі з дружиною шукає нове житло. "Чи побудуємо дім, чи візьмемо в оренду. Для нас важливо мати, як кажуть в Україні, своє особисте сімейне гніздечко", – розповів гарант.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:
Зеленський продав свій елітний котедж під Києвом дружині заступника фракції "Слуга народу" Юрія Кисіля Валентині. Сума угоди становить 12 млн гривень ($445 тисяч).
Після цього президент оселився в державній резиденції в Конча-Заспі, відомій як "дача Ющенка".
Пізніше в ОПУ пояснили, чому президент так вчинив.
27 серпня з'явилася інформація, що Зеленський планує з'їжджати з державної дачі в Конча-Заспі.