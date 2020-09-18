Зеленский про чутки щодо скасування безвізу: я розумію, що мають на увазі в ЄС

Президент України Володимир Зеленський заявив, що поділяє стурбованість західних політиків з приводу процедури призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Під час візиту на Івано-Франківщину президент відповів на запитання журналістів щодо можливого скасування для України безвізового режиму з ЄС. Ця тема спливла після прийняття Верховною Радою постанови про призначення членів комісії з відбору керівництва САП.

"Я в принципі не коментую заяви українських політиків про те, де немає їхніх повноважень. Вони не можуть нам ні надавати безвіз, ні відбирати його", – сказав Зеленський.

Також він зазначив, що в України є нормальна комунікація з західними партнерами.

"Я розумію, що мається на увазі з приводу складу комісії Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, я читав уважно, що заявили західні партнери, те, що заявили представники тих чи інших посольств в Україні. Вони сказали, що вони хочуть подивитися, щоб комісія дуже уважно працювала, щоб комісія прозоро працювала і прозоро вибирала професійного майбутнього керівника САП. Я повністю поділяю їхні думки, повністю їх підтримую, вважаю, що по-іншому не може бути", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, що прозоре й відповідне критеріям обрання нового голови САП є одним із критеріїв надання 600 млн євро макрофінансової допомоги ЄС. Також це є одним із критеріїв щодо так званого механізму призупинення безвізу з боку Євросоюзу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, представники США, країн ЄС та міжнародні експерти заявили про загрозу для безвізового режиму України з ЄС через проблемну процедуру відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Раніше, 21 серпня, Назар Холодницький звільнився з посади керівника Спеціалізованого антикорупційної прокуратури України.