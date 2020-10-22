Зеленський про Будапештський меморандум: потрібна думка людей, але що я буду робити далі – не скажу

Президент Володимир Зеленський вважає важливою думку українців щодо питання про те, чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.

Як повідомляє "Сегодня", в інтерв'ю телеканалам президенту вказали на те, що українці можуть не розуміти і не розбиратися в даному питанні, коли відповідатимуть на нього 25 жовтня. Отже, виникають сумніви в доцільності отримання відповіді громадян щодо цієї теми.

"Для мене дуже потрібно це думка. Що я буду робити далі – я вам не скажу, тому що це комплексна робота, якою я займаюся", – зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що збирається відродити самостійну і обороноздатну Україну.

"Тому у нас не випадково з'являються військово-морські бази. Не випадково я підписую стратегічні угоди, яких не було й близько в України. Я хочу ще з кількома країнами це зробити. Тому я не можу сказати всю мою стратегію", – сказав глава держави.

За його словами, всі підписані меморандуми і угоди повинні виконуватися, але якщо цього не відбувається, то і Україна не повинна постійно стукати в двері і кричати: "Як так? Не виконується".

"Все просто. Не виконують? Ми маємо право робити так, як ми вважаємо. Це моя думка. У іншому плані ми будемо з вами не за столом європейських і світових країн, а будемо людьми, які постійно просять кредит... А можна ми будемо потужною країною? Чи можемо зробити таку країну? Дуже хочеться створити всі умови, щоб Україна була реальним гравцем – не тільки в сільському господарстві, а й за всіма іншими напрямами", – резюмував Зеленський.

П'ять питань Зеленського

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