Зеленський про Будапештський меморандум: потрібна думка людей, але що я буду робити далі – не скажу
Президенту вказали на те, що українці можуть не розуміти і не розбиратися в питанні Будапештського меморандуму
Зеленський підкреслив, що збирається відродити самостійну і обороноздатну Україну
При цьому він зазначив, що не може озвучити всю свою стратегію
Президент Володимир Зеленський вважає важливою думку українців щодо питання про те, чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.
Як повідомляє "Сегодня", в інтерв'ю телеканалам президенту вказали на те, що українці можуть не розуміти і не розбиратися в даному питанні, коли відповідатимуть на нього 25 жовтня. Отже, виникають сумніви в доцільності отримання відповіді громадян щодо цієї теми.
"Для мене дуже потрібно це думка. Що я буду робити далі – я вам не скажу, тому що це комплексна робота, якою я займаюся", – зазначив Зеленський.
Він підкреслив, що збирається відродити самостійну і обороноздатну Україну.
"Тому у нас не випадково з'являються військово-морські бази. Не випадково я підписую стратегічні угоди, яких не було й близько в України. Я хочу ще з кількома країнами це зробити. Тому я не можу сказати всю мою стратегію", – сказав глава держави.
За його словами, всі підписані меморандуми і угоди повинні виконуватися, але якщо цього не відбувається, то і Україна не повинна постійно стукати в двері і кричати: "Як так? Не виконується".
"Все просто. Не виконують? Ми маємо право робити так, як ми вважаємо. Це моя думка. У іншому плані ми будемо з вами не за столом європейських і світових країн, а будемо людьми, які постійно просять кредит... А можна ми будемо потужною країною? Чи можемо зробити таку країну? Дуже хочеться створити всі умови, щоб Україна була реальним гравцем – не тільки в сільському господарстві, а й за всіма іншими напрямами", – резюмував Зеленський.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
президент України Володимир Зеленський записав звернення до українців, закликавши їх прийти на виборчі дільниці для участі в місцевих виборах 25 жовтня, щоб зокрема відповісти на п'ять важливих для суспільства питань.
П'яте питання звучить: "Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?"
Пізніше в Офісі президента роз'яснили суть п'ятого питання Зеленського.