Зеленський про Білорусь: неприпустимо застосовувати силу проти власного народу

Президент України Володимир Зеленський засудив застосування сили до громадян Білорусі, які вийшли на протести проти чинної влади.

Зеленський зазначив, що подібні методи неприпустимі по відношенню до власного народу, передає "Україна 24".

"Влада і суспільство повинні знайти формат діалогу, неважливо який, але не кийками, вибачте. Спокійний формат діалогу, і вийти з цього складного питання, складного становища, яке триває в Білорусі", – сказав президент.

Що стосується офіційної позиції України, то Зеленський зазначив: "найголовніше – відносини між народами".

"Це глибше і важливіше, ніж відносини між правліннями, між владою. Усе це тимчасово в нашому житті", – додав він.

Як писав OBOZREVATEL, недавно Офіс президента України Володимира Зеленського звинуватив главу Білорусі Олександра Лукашенка в маніпулятивних висловлюваннях щодо втручання в справи сусідньої держави.