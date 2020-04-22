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22 квітня • оновлено в 23:47
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Зеленський призначив заступником Єрмака ветерана воєнної розвідки

3.4т
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Ветеран воєнної розвідки Роман Машовець призначений заступником глави Офісу президента.

Відповідний указ напередодні підписав глава держави Володимир Зеленський, звільнивши з посади заступницю голови ОП Анну Коваленко.

"Одним із найголовніших завдань, поставлених перед Романом Машовцем, є завершення роботи над підготовкою Стратегії національної безпеки та оборони країни та іншими важливими документами. Це питання планується розглянути на нараді під головуванням секретаря РНБО Олексія Данілова", – відзначається в повідомленні пресслужби Зеленського.

Андрій Єрмак і Володимир Зеленський

Андрій Єрмак і Володимир Зеленський

Колаж

Довідка. Роман Машовець народився 1976 року. Закінчив Воєнно-дипломатичну академію. Ветеран воєнної розвідки і спеціального призначення. З липня 2014 року займався організацією військово-технічної допомоги для української армії. Стояв біля витоків створення Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Зеленський призначив заступником Єрмака ветерана воєнної розвідки
Зеленський призначив заступником Єрмака ветерана воєнної розвідки
Роман Машовець

Роман Машовець

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський заявив, що буде міняти склад Кабінету міністрів доти, поки не вийде зібрати "ідеальний уряд".

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Автор
Кирило Лютий
Особи
Володимир Зеленський Андрій Єрмак
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
никогда майор ФСБ -Роман Машовец не бел так близко к провалу.
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Кочетов Владислав
Кочетов Владислав
Уже многим понятно, что Ермак "протаскивает" только врагов и предателей. И ты, Брут (Машовец)???
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