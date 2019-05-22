Прогнозували місце міністра: Зеленський призначив заступника голови АП

Президент України Володимир Зеленський призначив Вадима Пристайка, якому прогнозували місце міністра закордонних справ, заступником глави Адміністрації президента Андрія Богдана.

Відповідний указ був підписаний у середу, 22 травня, і опублікований на сайті глави держави.

Вадим Пристайко Уніан

Відзначимо, раніше від посади заступника голови АП відмовилася заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль, яка приймала разом із Зеленським і Пристайком іноземних гостей після інавгурації.

Вадим Пристайко народився в 1970 році в Одеській області.

2000-2001 — консул Генерального консульства України в Сіднеї (Австралія).

2001-2002 — головний консультант Головного управління з питань зовнішньої політики адміністрації президента України.

2002-2006 — радник із політичних питань, тимчасовий повірений у справах України в Канаді.

2007-2009 — заступник директора департаменту НАТО.

2009-2012 — радник-посланець, заступник керівника місії посольства України в США.

2012-2014 — посол України в Канаді.

2014-2017 — заступник міністра закордонних справ України — керівник апарату, перший заступник міністра закордонних справ України.

З 2017 очолює місію України при НАТО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 травня президент України Володимир Зеленський підписав низку указів про призначення вищих посадових осіб країни.

На посаду начальника Генштабу Збройних сил був призначений Руслан Хомчак. Главою АП став радник Зеленського з юридичних питань Андрій Богдан, а його першим заступником – Сергій Трофимов.

Андрія Геруса Зеленський призначив представником президента України в Кабінеті Міністрів.

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