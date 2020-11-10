Зеленський призначив виконуючих обов'язки голів Івано-Франківської, Одеської та Сумської ОДА

Карина Бондаренко Політика 06:12, 10.11.2020 Оновлено: 06:15, 10.11.2020

Президент України Володимир Зеленський призначив виконуючих обов'язки голів Івано-Франківської, Одеської та Сумської областей.

Про це йдеться у відповідних указах голови держави №492/2020, №493/2020, №494/2020 від 9 листопада, які оприлюднені на сайті Офісу президента.

Так, головою Івано-Франківської обласної адміністрації стала Марія Савко, Одеської – В'ячеслав Овечкін, Сумської – Сергій Пахольчук.

Скріншот
president.gov.ua
Скріншот
president.gov.ua
Скріншот
president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, президент України Володимир Зеленський звільнив голів трьох обласних державних адміністрацій – Івано-Франківської, Одеської та Сумської. Підставою у всіх випадках стали заяви керівників областей.

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