Зеленський призначив свого представника в новій Раді: хто він

Президент України Володимир Зеленський не став змінювати свого представника у Верховній Раді IX скликання.

Як і за попередньої каденції, представляти Зеленського в парламенті буде Руслан Стефанчук. Про це йдеться в указі на сайті Офісу президента.

"Призначити Стефанчука Руслана представником президента України у Верховній Раді (за згодою)", – йдеться в указі від 19 серпня.

Руслан Стефанчук Facebook Ruslan Stefanchuk

43-річний Руслан Стефанчук є професором та правознавцем. З Володимиром Зеленським був знайомий ще зі студентських років. З 21 травня був призначений представником президента у ВР, потім балотувався за списками партії "Слуга народу" під номером 2.

Як писав OBOZREVATEL, раніше повідомлялося про те, що спікером парламенту планується зробити лідера партії "Слуга народу" Дмитра Разумков. Віцеспікером планували призначити представника президента в парламенті Руслана Стефанчука.

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