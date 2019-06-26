Зеленський призначив свого представника в Криму: що про нього відомо

Президент України Володимир Зеленський призначив Антона Кориневича своїм постійним представником в АР Крим.

Відповідний указ від 25 червня був опублікований на сайті Адміністрації президента. Відомо, що Кориневич є викладачем у КНУ імені Тараса Шевченка й викладає в Київському інституті міжнародних відносин.

Зокрема, Кориневич має ступінь кандидата юридичних наук і займає посаду доцента й заступника директора з науково-педагогічної роботи.

Він спеціалізується на міжнародному гуманітарному, міжнародному кримінальному та енергетичному праві.

33-річний Кориневич – киянин, у 2009 році закінчив відділення міжнародного права ІМВ. Захистив дисертацію на тему "Місце міжнародного енергетичного права в системі сучасного міжнародного права" (2011 рік).

Антон Кориневич Крим.Реалії

Є автором понад 30 наукових та науково-методичних праць. У ЗМІ відомий як експерт-правник.

Facebook Кориневича

Нагадаємо, що попередній постпред президента в АР Крим, Борис Бабін, був звільнений п'ятим президентом Петром Порошенком у 2018 році.

Як писав OBOZREVATEL, 19 червня президент України Володимир Зеленський призначив чотирьох уповноважених представників у робочих підгрупах Тристоронньої контактної групи (ТКГ) із мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

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