ГоловнаНовини
МоваЯзык
БлогиСвіт

/Політика

Зеленський призначив свого представника в Криму: що про нього відомо

1.6тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський призначив Антона Кориневича своїм постійним представником в АР Крим.

Відповідний указ від 25 червня був опублікований на сайті Адміністрації президента. Відомо, що Кориневич є викладачем у КНУ імені Тараса Шевченка й викладає в Київському інституті міжнародних відносин.

Зокрема, Кориневич має ступінь кандидата юридичних наук і займає посаду доцента й заступника директора з науково-педагогічної роботи.

Він спеціалізується на міжнародному гуманітарному, міжнародному кримінальному та енергетичному праві.

Зеленський призначив свого представника в Криму: що про нього відомо
Новини
"Хто ці люди?" В Україні назрів скандал через нове кадрове рішення Зеленського

33-річний Кориневич – киянин, у 2009 році закінчив відділення міжнародного права ІМВ. Захистив дисертацію на тему "Місце міжнародного енергетичного права в системі сучасного міжнародного права" (2011 рік).

Антон Кориневич

Антон Кориневич

Крим.Реалії

Є автором понад 30 наукових та науково-методичних праць. У ЗМІ відомий як експерт-правник.

Зеленський призначив свого представника в Криму: що про нього відомо

Facebook Кориневича

Нагадаємо, що попередній постпред президента в АР Крим, Борис Бабін, був звільнений п'ятим президентом Петром Порошенком у 2018 році.

Як писав OBOZREVATEL, 19 червня президент України Володимир Зеленський призначив чотирьох уповноважених представників у робочих підгрупах Тристоронньої контактної групи (ТКГ) із мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Місце
Україна
Поділитися у Facebook
9
Коментарі
2
10
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Питон Каа
Питон Каа
Я вот тоже планирую обратиться к Путину, пусть он меня назначит постоянным представителем на Аляску, а зарплату пусть мне будут америкосы платить.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Скакуны. вы хотя бы правильно писали название несуществующего образования! Нет и не было такого образования как "АРК КРЫМ"!
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Миценко Андрей
Миценко Андрей
А на Марс кого назначат?
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0

Блоги / думки

ads pixel