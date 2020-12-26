Зеленський призначив сотника Майдану Бойчука головою Івано-Франківської ОДА. Фото

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Івано-Франківської облдержадміністрації Андрія Бойчука.

Як повідомляться на сайті глави держави, Зеленський особисто вручив Бойчуку службове посвідчення в Офісі президента (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Він побажав новому очільнику ОДА наснаги та сумлінної праці на благо області.

Андрій Бойчук народився у 1976 році в Івано-Франківську. Закінчив Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу (інженер-механік). Працював у структурах з обслуговування магістральних газопроводів.

В Івано-Франківськ повернувся відносно недавно, адже майже 10 років жив у Києві (обіймав різні посади у компанії "Укртрансгаз", у 2014-2015 роках був директором Департаменту з питань функціонування та реформування нафтогазового сектору Міністерства енергетики та вугільної промисловості України), а перед цим 8 років – в Одесі.

Під час Революції Гідності був сотником 37-ї сотні Самооборони Майдану. 18 лютого 2014 року був оперативним черговим сотником в Маріїнському парку під час штурму сил Самооборони тітушками та бійцями Внутрішніх військ.

Після втечі з країни президента Віктора Януковича 37-ма сотня під керівництвом Бойчука взяла під охорону 93 дипломатичних установи у Києві.

З початком пандемії COVID-19 цього року заснував благодійний фонд "Центр волонтерських ініціатив", який займався виготовленням захисного спецодягу для медичних закладів та поліції Прикарпаття.

Андрій Бойчук та Володимир Зеленський president.gov.ua

Андрій Бойчук під час Революції Гідності Скрин відео

Бойчук 18 лютого 2014 року перед штурмом у Маріїнському парку mi100.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді Зеленський звільнив голів трьох обласних державних адміністрацій – Івано-Франківської Віталія Федоріва, Одеської Максима Куцого та Сумської Романа Грищенка. Підставою у всіх випадках стали заяви керівників областей.

Згодом президент призначив Марію Савко виконувачкою обов'язків голови Івано-Франківської ОДА.