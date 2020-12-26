Зеленський призначив сотника Майдану Бойчука головою Івано-Франківської ОДА. Фото

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Івано-Франківської облдержадміністрації Андрія Бойчука.

Як повідомляться на сайті глави держави, Зеленський особисто вручив Бойчуку службове посвідчення в Офісі президента (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Він побажав новому очільнику ОДА наснаги та сумлінної праці на благо області.

Андрій Бойчук народився у 1976 році в Івано-Франківську. Закінчив Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу (інженер-механік). Працював у структурах з обслуговування магістральних газопроводів.

В Івано-Франківськ повернувся відносно недавно, адже майже 10 років жив у Києві (обіймав різні посади у компанії "Укртрансгаз", у 2014-2015 роках був директором Департаменту з питань функціонування та реформування нафтогазового сектору Міністерства енергетики та вугільної промисловості України), а перед цим 8 років – в Одесі.

Під час Революції Гідності був сотником 37-ї сотні Самооборони Майдану. 18 лютого 2014 року був оперативним черговим сотником в Маріїнському парку під час штурму сил Самооборони тітушками та бійцями Внутрішніх військ.

Після втечі з країни президента Віктора Януковича 37-ма сотня під керівництвом Бойчука взяла під охорону 93 дипломатичних установи у Києві.

З початком пандемії COVID-19 цього року заснував благодійний фонд "Центр волонтерських ініціатив", який займався виготовленням захисного спецодягу для медичних закладів та поліції Прикарпаття.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді Зеленський звільнив голів трьох обласних державних адміністрацій – Івано-Франківської Віталія Федоріва, Одеської Максима Куцого та Сумської Романа Грищенка. Підставою у всіх випадках стали заяви керівників областей.

Згодом президент призначив Марію Савко виконувачкою обов'язків голови Івано-Франківської ОДА.