Глава Офісу Зеленського взяв заступником міністра Гончарука

Колишня міністерка соцполітики Юлія Соколовська призначена заступницею глави Офісу президента Андрія Єрмака.

Указ №78/2020 був опублікований на сайті президента у четвер, 12 березня.

Соколовська залишила посаду відразу ж після звільнення прем'єра Олексія Гончарука, пропрацювавши півроку на посаді міністра.

Юлія Соколовська biz.liga.net

Соколовська народилася 12 квітня 1985 року. У 2007 році закінчила Київський національний економічний університет, а в 2016-м – Національну академію державного управління при президенті України.

Раніше вона також працювала на різних посадах у Міністерстві фінансів і Міністерстві економічного розвитку і торгівлі.

Як писав OBOZREVATEL, Верховна Рада відправила у відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука 4 березня. Монобільшість парламенту обрала новим головою уряду Дениса Шмигаля.

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