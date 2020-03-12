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12 березня • оновлено в 21:52
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Зеленський призначив Соколовську заступником Єрмака

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Колишня міністерка соцполітики Юлія Соколовська призначена заступницею глави Офісу президента Андрія Єрмака.

Указ №78/2020 був опублікований на сайті президента у четвер, 12 березня.

Соколовська залишила посаду відразу ж після звільнення прем'єра Олексія Гончарука, пропрацювавши півроку на посаді міністра.

Юлія Соколовська

Юлія Соколовська

biz.liga.net

Соколовська народилася 12 квітня 1985 року. У 2007 році закінчила Київський національний економічний університет, а в 2016-м – Національну академію державного управління при президенті України.

Раніше вона також працювала на різних посадах у Міністерстві фінансів і Міністерстві економічного розвитку і торгівлі.

Глава Офісу Зеленського взяв заступником міністра Гончарука

Як писав OBOZREVATEL, Верховна Рада відправила у відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука 4 березня. Монобільшість парламенту обрала новим головою уряду Дениса Шмигаля.

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Автор
Кирило Лютий
Особи
Володимир Зеленський Андрій Єрмак Юлія Соколовська
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
кумы, браты, сваты... главное шоб не Порошенко...
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3
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Куралесов Вася, і свинарчуки вже сидять.
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