Зеленський призначив "Слугу народу" головою Херсонської ОДА: що про нього відомо

Президент України Володимир Зеленський призначив новим главою Херсонської обласної державної адміністрації Юрія Гусєва.

Про підписання відповідного указу Зеленський повідомив 13 липня під час робочої поїздки в область, інформує прес-служба президента.

Гусєв зазначив, що буде "змінювати підходи у своїй роботі" і анонсував старт програми Lift, про яку президент розповідав на iForum в Києві в травні.

"Вона є соціальним ліфтом для нових людей в політиці і спрямована на позитивні зміни в країні і її комплексний соціально-економічний і культурний розвиток", - зазначила прес-служба.

Зеленський і Гусєв president.gov.ua

Хто такий Юрій Гусєв?

Народився в 1979 році в місті Коростишеві Житомирської області. Закінчив Херсонський державний технічний університет, Київський національний економічний університет, Школу державного управління ім. Кеннеді Гарвардського університету (США), Стаффордширський університет (Великобританія).

У 1999 році став радником голови Херсонської обласної державної адміністрації. Юрій Гусєв також був екс-заступником міністра оборони України з 2014 до 2016 року. Потім був радником міністра інфраструктури і міністра екології та природних ресурсів.

Гусєв також був під 41-м номером у списку "Слуга народу". Проте 13 червня він повідомив, що не піде на вибори, але залишиться в команді Зеленського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Зеленський побував в Одеській області, де зі скандалом змусив в. о. голови Державної фіскальної служби України Олександра Власова написати заяву про звільнення після того, як він не виконав доручення президента.

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