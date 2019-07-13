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Зеленський призначив "Слугу народу" головою Херсонської ОДА: що про нього відомо

6.8т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський призначив новим главою Херсонської обласної державної адміністрації Юрія Гусєва.

Про підписання відповідного указу Зеленський повідомив 13 липня під час робочої поїздки в область, інформує прес-служба президента.

Гусєв зазначив, що буде "змінювати підходи у своїй роботі" і анонсував старт програми Lift, про яку президент розповідав на iForum в Києві в травні.

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Зеленський призначив одногрупника Разумкова головою Київської ОДА. Фото

"Вона є соціальним ліфтом для нових людей в політиці і спрямована на позитивні зміни в країні і її комплексний соціально-економічний і культурний розвиток", - зазначила прес-служба.

Зеленський і Гусєв

Зеленський і Гусєв

president.gov.ua

Хто такий Юрій Гусєв?

Народився в 1979 році в місті Коростишеві Житомирської області. Закінчив Херсонський державний технічний університет, Київський національний економічний університет, Школу державного управління ім. Кеннеді Гарвардського університету (США), Стаффордширський університет (Великобританія).

У 1999 році став радником голови Херсонської обласної державної адміністрації. Юрій Гусєв також був екс-заступником міністра оборони України з 2014 до 2016 року. Потім був радником міністра інфраструктури і міністра екології та природних ресурсів.

Гусєв також був під 41-м номером у списку "Слуга народу". Проте 13 червня він повідомив, що не піде на вибори, але залишиться в команді Зеленського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Зеленський побував в Одеській області, де зі скандалом змусив в. о. голови Державної фіскальної служби України Олександра Власова написати заяву про звільнення після того, як він не виконав доручення президента.

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Україна Херсон
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