Зеленський призначив прессекретарку "Кварталу 95" членкинею Нацради з ТБ і радіо
Президент України Володимир Зеленський призначив прессекретарку студії "Квартал 95" Тетяну Руденко членкинею Нацради з телерадіомовлення.
Про це йдеться в указі №171/2020 від 12 травня, опублікованому на сайті глави держави.
"Постановляю призначити Руденко Тетяну Сергіївну членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення", – йдеться у документі.
Руденко працювала в "Кварталі" з кінця 2009 року. Влітку 2019-го вона стала власницею видання "Йод.Медіа" замість Ірини Побєдоносцевої, яка очолила директорат із питань інформаційної політики Офісу президента України.
Як писав OBOZREVATEL, раніше друг Зеленського зізнався, що він випав із "Кварталу 95" на час, і після закінчення президентського терміну повернеться в команду.