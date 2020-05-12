Зеленський призначив прессекретарку "Кварталу 95" членкинею Нацради з ТБ і радіо

Кирило Лютий Політика 19:10, 12.05.2020 Оновлено: 23:58, 12.05.2020

Президент України Володимир Зеленський призначив прессекретарку студії "Квартал 95" Тетяну Руденко членкинею Нацради з телерадіомовлення.

Про це йдеться в указі №171/2020 від 12 травня, опублікованому на сайті глави держави.

"Постановляю призначити Руденко Тетяну Сергіївну членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення", – йдеться у документі.

Руденко працювала в "Кварталі" з кінця 2009 року. Влітку 2019-го вона стала власницею видання "Йод.Медіа" замість Ірини Побєдоносцевої, яка очолила директорат із питань інформаційної політики Офісу президента України.

Тетяна Руденко
Фото з мережі

Як писав OBOZREVATEL, раніше друг Зеленського зізнався, що він випав із "Кварталу 95" на час, і після закінчення президентського терміну повернеться в команду.

Коментувати
Політика

Дивіться також

Як Зеленський буде "зшивати" Україну: в ОП озвучили дві моделі

Рада ухвалила вирішальний закон про ПриватБанк, який вимагав МВФ

"У магазині беруть оплесками? Це дно!" В Україні розгорівся скандал через жебрацькі оклади медиків

"Уже каже, що українець": Грицай навчив Усика

Чемпионы не те, кто держат одной рукой украинский флаг, а другой жмут руку оккупантам