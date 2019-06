Зеленський призначив прес-секретаря: хто вона

Президент України Володимир Зеленський призначив своїм прес-секретарем Юлію Мендель.

Відповідний указ №350/2019 опублікований на сайті глави держави і датований 3 червня. "Призначити Мендель Юлію Володимирівну прес-секретарем президента України", – йдеться в ньому.

Нагадаємо, що Юлії Мендель 32 роки. Вона народилася в Херсоні, вчилася журналістиці в Києві. У різний час працювала на телеканалах – ICTV, "Еспрессо-ТВ", "Інтер". Декілька років журналістка співпрацює з The New York Times. Писала для українського Forbes і американського Politico. У колонці для ТСН.uа Мендель розповідала, що переломним моментом у її кар'єрі в 2016 році стала поїздка на тренінг для журналістів у Єльський університет, США. Там вона отримала важливі зв'язки і зрозуміла, як працювати з міжнародними ньюзрум. За рік до цього, в 2015-му за програмою Міжнародного інституту преси вона і ще дев'ять журналістів із різних країн побували в редакціях головних американських медіа: The Wall Street Journal, The New York Times, CNN.

Зеленський і Мендель Facebook Iuliia Mendel

У 2016 році Мендель стала героїнею новин про сексуальні домагання. На своїй сторінці у Facebook вона написала про непристойні слова на її адресу від незнайомого чоловіка, чим спровокувала бурхливу дискусію в мережі.

Крім того, у 2018 році Мендель спільно з російським кореспондентом NY Times Ендрю Хіггінсом відзначилася "вкиданням" про корупцію у військовій сфері (довкола АТО) в Україні.

Водночас журналістка була затятою прихильницею п'ятого президента Петра Порошенка і його команди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 червня Зеленський звільнив Віктора Кононенка з посади заступника голови Служби безпеки України.

За інформацією ЗМІ, Зеленський призначить на керівні посади в СБУ людей олігарха Ігоря Коломойського, голови МВС Арсена Авакова і фабрикатора політичних справ.

