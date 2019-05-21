Зеленський призначив представника в Раді: що про нього відомо

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 21 травня, призначив своїм радником і представником у Верховній Раді Руслана Стефанчука.

Указ про це (№312/2019) оприлюднено на сайті адміністрації президента. "Призначити Стефанчука Руслана Олексійовича радником президента України – представником президента України у Верховній Раді України", – йдеться в тексті.

Стефанчук є адвокатом, доктором юридичних наук, професором, членом-кореспондентом Національної академії правових наук України.

Володимир Зеленський Телеканал 24

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Він заслужений діяч науки і техніки України. Закінчив Хмельницький інститут регіонального управління та права.

У 2011–2013 роках Стефанчук завідував відділом проблем розвитку національного законодавства в Інституті законодавства Верховної Ради. Як помічник співпрацював із нардепом від БПП Анатолієм Матвієнком, а також віце-прем'єром Степаном Кубівим.

ЗМІ називають Стефанчука ідеологом партії "Слуга народу" і відповідальним за розробку законопроектів.

Руслан Стефанчук TheWorldNews.net

Крім того, посаду радника президента отримав Михайло Федоров, куратор діджитал-кампанії Зеленського.

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Як писав OBOZREVATEL, 21 травня Зеленський терміново викликав міністра оборони України Степана Полторака.

Раніше, 20 травня, Полторак попросив новообраного президента України звільнити його із займаної посади.

За кілька годин до цього аналогічну заяву зробили глава СБУ Василь Грицак і всі його заступники.

Також близько 17:00 про свою відставку заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

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