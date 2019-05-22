Зеленський призначив представника президента в Кабміні: що відомо

Глава держави Володимир Зеленський призначив Андрія Геруса Представником Президента України в Кабінеті Міністрів.

Про це йдеться в указі президента №314/2019 від 22 травня 2019 року, повідомляє прес-служба.

"Призначити Геруса Андрія Михайловича Представником Президента України в Кабінеті Міністрів України", – зазначається в повідомленні.

Пізніше Герус під час засідання уряду розповів, що буде займатися економікою, енергетикою і питаннями, пов'язаними з Кабінетом міністрів. Водночас він додав, що його як "слугу народу" цілком влаштовує посада представника президента в уряді.

Також він зазначив, що всі кадрові питання, у тому числі й призначення представника в КМУ, вирішує президент Зеленський. Зокрема, саме він ще ухвалюватиме рішення щодо відповідальних за економічний напрямок у президентській команді.

Андрій Герус народився в 1982 році у Нововолинську Волинської області. У 2004 році закінчив Львівський національний університет ім. Івана Франка, економічний факультет, спеціальність – економічна кібернетика. З вересня 2013 року навчається на програмі МВА в Гренобльській школі бізнесу (Лондон).

У серпні 2014 року призначений членом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. До призначення в НКРЕКП працював директором з інвестиційної діяльності ТОВ "Конкорд Капітал" (у компанії з 2007 року). Після звільнення з НКРЕКП влітку 2015 року повернувся до "Конкорд Капітал" на посаду виконавчого директора.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 травня президент України Володимир Зеленський підписав низку указів про призначення вищих посадових осіб країни.

Також Зеленський призначив свого радника з юридичних питань Андрія Богдана главою Адміністрації президента. Пізніше він заявив, що цю посаду вивели з-під закону про люстрацію.

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