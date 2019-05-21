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/Політика

Зеленський призначив помічником свого бізнес-партнера

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Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 21 травня, призначив своїм першим помічником Сергія Шефіра.

Відповідний указ (№305/2019) оприлюднено на сайті адміністрації президента. "Призначити Шефіра Сергія Нахмановича першим помічником президента України", – йдеться в тексті.

Відзначимо, Шефір є другом і бізнес-партнером Зеленського. Він – продюсер і сценарист. Є одним із художніх керівників та авторів "Студії Квартал-95".

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Зеленський призначив помічником свого бізнес-партнера

Скріншот

Володимир Зеленський і Сергій Шефір

Володимир Зеленський і Сергій Шефір

Колаж

Народився 25 травня 1964 в місті Кривий Ріг, був редактором ліг АМіК КВН.

Нагадаємо, Шефір брав участь у зустрічі команд Петра Порошенка і Володимира Зеленського, яка відбулася в Адміністрації президента України 16 травня.

Сергій Шефір (крайній зліва) і Володимир Зеленський

Сергій Шефір (крайній зліва) і Володимир Зеленський

UAportal

Крім того, указом №311/2019 своїм помічником Зеленський призначив Андрія Єрмака – юриста, президента Громадської організації "Асоціація підприємців міста Києва".

Зеленський призначив помічником свого бізнес-партнера

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, 21 травня Зеленський терміново викликав міністра оборони України Степана Полторака.

Раніше, 20 травня, Полторак попросив новообраного президента України звільнити його із займаної посади.

За кілька годин до цього аналогічну заяву зробили глава СБУ Василь Грицак і всі його заступники.

Також близько 17:00 про свою відставку заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
політика
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Шайтор Серый
Шайтор Серый
Ну, началось! Сватья, братья, кумовья.....
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Цирк приехал в администрацию
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Литвиненко Александр
Литвиненко Александр
Ну что с первым почином кум сват брат дело пошло я всегда говорил пиздеть не мешки воротить вот и примерчик допизделься бизнес партнёром молодець так держать дебил
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