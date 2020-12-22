Зеленський призначив нового заступника керівника ОП

Таша Адамович Політика 09:58, 22.12.2020 Оновлено: 10:44, 22.12.2020

Юлія Свириденко замінила Юлію Ковалів на посаді заступника голови Офісу президента України (ОПУ).

Про це повідомила пресслужба ОПУ. Відповідні укази розміщені на сайті глави держави.

"Звільнити Ковалів Юлію Ігорівну з посади заступника керівника Офісу президента України", – йдеться в документі №580/2020 від 22 грудня.

Указ про звільнення Ковалів
president.gov.ua

Також на сайті опубліковано указ №581/2020 "Про призначення Свириденко заступником керівника Офісу президента".

"Призначити Свириденко Юлію Анатоліївну заступником керівника Офісу президента України", – йдеться в документі.

Указ про призначення Свириденко
president.gov.ua

Що відомо про Юлію Свириденко?

  • Закінчила Київський національний торговельно-економічний університет, магістр менеджменту.

  • З 2008 по 2011 рік працювала економістом з фінансової роботи Українсько-андоррського спільного підприємства АТ "АМП", а також оцінювачем Чернігівського міжміського бюро технічної інвентаризації.

  • У 2011-2015 роках була головою Постійного представництва м. Чернігів у м. Усі (Китайська Народна Республіка).

  • 05.2015-07.2015 – радник голови Чернігівської обласної державної адміністрації.

  • 08.2015-08.2017 – очолювала Департамент економічного розвитку Чернігівської ОДА.

  • 09.2017-02.2018 – була виконувачкою обов'язків першого заступника голови Чернігівської ОДА.

  • 03.2018-07.2018 – працювала першим заступником голови, 07.2018-11.2018 – в.о. голови Чернігівської ОДА.

  • У 2019-му була директоркою ТОВ "Сідко Україна".

  • З вересня 2019 року – заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

  • 22 липня 2020 року призначена на посаду першої заступниці міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що заступниця голови ОПУ Юлія Ковалів звільнилася з посади за власним бажанням.

У повідомленні пресслужби відомства говориться, що президент Володимир Зеленський цінує високий професіоналізм і націленість Ковалів на результат, "тому вона залишається в команді глави держави до нових професійних звершень".

Коментувати
Політика

Дивіться також

Заробляв по 4,4 млн грн на місяць: претендент на крісло міністра енергетики Вітренко вперше показав декларацію

Земляни вперше за 800 років побачили схід "Віфлеємської зірки": фото і відео унікального явища

Британія – в ізоляції через мутацію COVID-19: аеропорти закривають, поставки продуктів і вакцини під загрозою

Українці назвали Зеленського головним невдахою 2020 року – опитування

Засудженого за "шпигунство" на користь України лікаря кинули до карцеру. Розповідь 80-річної матері з Донецька