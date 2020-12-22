Зеленський призначив нового заступника керівника ОП

Юлія Свириденко замінила Юлію Ковалів на посаді заступника голови Офісу президента України (ОПУ).

Про це повідомила пресслужба ОПУ. Відповідні укази розміщені на сайті глави держави.

"Звільнити Ковалів Юлію Ігорівну з посади заступника керівника Офісу президента України", – йдеться в документі №580/2020 від 22 грудня.

Також на сайті опубліковано указ №581/2020 "Про призначення Свириденко заступником керівника Офісу президента".

"Призначити Свириденко Юлію Анатоліївну заступником керівника Офісу президента України", – йдеться в документі.

Закінчила Київський національний торговельно-економічний університет, магістр менеджменту.

З 2008 по 2011 рік працювала економістом з фінансової роботи Українсько-андоррського спільного підприємства АТ "АМП", а також оцінювачем Чернігівського міжміського бюро технічної інвентаризації.

У 2011-2015 роках була головою Постійного представництва м. Чернігів у м. Усі (Китайська Народна Республіка).

05.2015-07.2015 – радник голови Чернігівської обласної державної адміністрації.

08.2015-08.2017 – очолювала Департамент економічного розвитку Чернігівської ОДА.

09.2017-02.2018 – була виконувачкою обов'язків першого заступника голови Чернігівської ОДА.

03.2018-07.2018 – працювала першим заступником голови, 07.2018-11.2018 – в.о. голови Чернігівської ОДА.

У 2019-му була директоркою ТОВ "Сідко Україна".

З вересня 2019 року – заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

22 липня 2020 року призначена на посаду першої заступниці міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що заступниця голови ОПУ Юлія Ковалів звільнилася з посади за власним бажанням.

У повідомленні пресслужби відомства говориться, що президент Володимир Зеленський цінує високий професіоналізм і націленість Ковалів на результат, "тому вона залишається в команді глави держави до нових професійних звершень".