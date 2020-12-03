Зеленський призначив нового очільника Хмельницької ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Хмельницької обласної державної адміністрації Сергія Гамалія.

Відповідний указ №535/2020 підписаний 3 грудня, говориться на офіційному сайті очільника держави. Гарант вручив йому службове посвідчення під час особистої зустрічі в Офісі президента.

Президент України побажав новопризначеному очільнику Хмельниччини досягти високих результатів на посаді.

Народився 1979 року в м. Кам’янці-Подільському на Хмельниччині.

У 2001 році закінчив Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича за фахом правознавство, юрист.

У 2003-му завершив навчання в Подільській державній аграрно-технічній академії (облік і аудит, економіст-бухгалтер).

З 2005-го по 2007 рік працював юрисконсультом Instytut Maszyn Spozywczych у Варшаві (Польща).

У 2004-2009 роках був помічником депутата Кам’янець-Подільської міськради на громадських засадах.

З 2007-го року – підприємець.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що за рейтингом ефективності за 1-й квартал та згідно з моніторингом соцекономрозвитку регіонів за перше півріччя 2020 року, що оприлюднив Кабмін, серед найефективніших очільників регіонів опинилися голови Херсонської, Київської та Житомирської областей.

Незадовільні оцінки отримали Івано-Франківська, Закарпатська та Донецька області.