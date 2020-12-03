Зеленський призначив нового очільника Хмельницької ОДА
Сергій Гамалій змінив на посаді Дмитра Габінета, який очолював облдержадміністрацію з листопада 2019 року
Чиновник пішов із посади за власним бажанням
Його обов’язки тимчасово виконував перший заступник Роман Примуш
Президент України Володимир Зеленський призначив головою Хмельницької обласної державної адміністрації Сергія Гамалія.
Відповідний указ №535/2020 підписаний 3 грудня, говориться на офіційному сайті очільника держави. Гарант вручив йому службове посвідчення під час особистої зустрічі в Офісі президента.
Президент України побажав новопризначеному очільнику Хмельниччини досягти високих результатів на посаді.Що відомо про Сергія Гамалія?
Народився 1979 року в м. Кам’янці-Подільському на Хмельниччині.
У 2001 році закінчив Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича за фахом правознавство, юрист.
У 2003-му завершив навчання в Подільській державній аграрно-технічній академії (облік і аудит, економіст-бухгалтер).
З 2005-го по 2007 рік працював юрисконсультом Instytut Maszyn Spozywczych у Варшаві (Польща).
У 2004-2009 роках був помічником депутата Кам’янець-Подільської міськради на громадських засадах.
З 2007-го року – підприємець.
Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що за рейтингом ефективності за 1-й квартал та згідно з моніторингом соцекономрозвитку регіонів за перше півріччя 2020 року, що оприлюднив Кабмін, серед найефективніших очільників регіонів опинилися голови Херсонської, Київської та Житомирської областей.
Незадовільні оцінки отримали Івано-Франківська, Закарпатська та Донецька області.