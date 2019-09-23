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23 вересня • оновлено в 15:30
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Зеленський призначив нового начальника СБУ в Одеській області

1.1т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський призначив начальником управління Служби безпеки України в Одеській області Віталія Харченка.

Відповідний указ №715/2019 з’явився на офіційному сайті глави держави.

"Призначити Харченка Віталія Васильовича начальником управління Служби безпеки України в Одеській області", – йдеться у ньому.

Зеленський призначив начальника СБУ в Одеській області

Зеленський призначив начальника СБУ в Одеській області

У відкритих джерелах інформації майже немає згадок про чоловіка. Проте згідно із даними судового реєстру людина з таким ім'ям, щонайменше у 2017-2018 роках, обіймала посаду начальника 3 інспекції Головної інспекції Служби безпеки України.

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З ним судилися, вимагаючи визнати протиправною і скасувати догану, оголошену Харченком, та скасувати наказ про зменшення преміювання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Зеленський призначив Анатолія Дублика та Олександра Карпенка заступниками глави СБУ.

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Місце
Україна Одеса
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