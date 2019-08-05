Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

Зеленський призначив нового командувача ОС: хто він

19т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади командувача Об'єднаних сил і призначив на його місце генерал-лейтенанта Володимира Кравченка.

Відповідний указ з'явився на сайті глави держави в понеділок, 5 серпня.

Новини
Зеленський провів перестановки в РНБО: кого призначив

Зеленський призначив Кравченка командувачем ОС

Зеленський призначив Кравченка командувачем ОС

Володимир Кравченко

Володимир Кравченко

Цензор.НЕТ

Зеленський призначив нового командувача ОС: хто він

Сирський ж отримав посаду командувача Сухопутних військ Збройних сил України. На цій посаді він замінив Сергія Попка.

Олександр Сирський

Олександр Сирський

fakty.ua

Зеленський призначив нового командувача ОС: хто він

Кравченко з 2017 року був командувачем військ оперативного командування "Північ" Сухопутних військ ЗС України. У серпні 2018 року одержав звання генерал-лейтенанта.

Попко – генерал-полковник ЗСУ, став командувачем Сухопутними військами України в березні 2016 року. До того очолював Головний командний центр Генерального штабу ЗСУ, виконував обов'язки командувача Об'єднаного оперативного командування ЗСУ.

Сергій Попко

Сергій Попко

patrioty.org.ua

Нагадаємо, Сирського на посаду командувача ОС 6 травня призначив п'ятий президент України Петро Порошенко. До цього він був начальником штабу сектора "С", одним із головних командирів сил АТО під час боїв за Дебальцеве взимку 2015 року, координував вихід українських військових із Дебальцевого. У 2016 році Сирський очолив Об'єднаний оперативний штаб ЗСУ, в 2017-му став командиром АТО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський призначив заступником глави Служби зовнішньої розвідки України Катерину Сляднєву.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
ООС
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
26
7
Смішно
29
Цікаво
9
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Когда парад в Севастополе и новые котлы?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
В нашей армии генералов как говна - можно хоть каждый день переставлять с места на место.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Макарский Александр
Макарский Александр
Осталось тильки Крым и Донбас вызволить из лап мордора
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Макарский Александр, Одессу с Херсоном вызволить из рук свыней!И возвратить исконным хозяевам Буковину, Лемберг и Закарпатье!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки

ads pixel