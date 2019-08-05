Зеленський призначив нового командувача ОС: хто він

Президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади командувача Об'єднаних сил і призначив на його місце генерал-лейтенанта Володимира Кравченка.

Відповідний указ з'явився на сайті глави держави в понеділок, 5 серпня.

Зеленський призначив Кравченка командувачем ОС

Володимир Кравченко Цензор.НЕТ

Сирський ж отримав посаду командувача Сухопутних військ Збройних сил України. На цій посаді він замінив Сергія Попка.

Олександр Сирський fakty.ua

Кравченко з 2017 року був командувачем військ оперативного командування "Північ" Сухопутних військ ЗС України. У серпні 2018 року одержав звання генерал-лейтенанта.

Попко – генерал-полковник ЗСУ, став командувачем Сухопутними військами України в березні 2016 року. До того очолював Головний командний центр Генерального штабу ЗСУ, виконував обов'язки командувача Об'єднаного оперативного командування ЗСУ.

Сергій Попко patrioty.org.ua

Нагадаємо, Сирського на посаду командувача ОС 6 травня призначив п'ятий президент України Петро Порошенко. До цього він був начальником штабу сектора "С", одним із головних командирів сил АТО під час боїв за Дебальцеве взимку 2015 року, координував вихід українських військових із Дебальцевого. У 2016 році Сирський очолив Об'єднаний оперативний штаб ЗСУ, в 2017-му став командиром АТО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський призначив заступником глави Служби зовнішньої розвідки України Катерину Сляднєву.

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