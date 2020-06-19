Зеленський призначив нового голову Вінницької ОДА: опубліковані укази

Президент України Володимир Зеленський офіційно звільнив главу Вінницької обласної державної адміністрації Владислава Скальського і призначив на цю посаду голову Державного управління справами Сергія Борзова.

Відповідні укази №236 і №238 і від 18 червня оприлюднені на сайті глави держави в п'ятницю, 19 липня.

"Звільнити Борзова Сергія Сергійовича з посади керівника Державного управління справами", – йдеться в тексті указу Зеленського.

Указом №238 президент звільнив "Скальського Владислава Володимировича з посади голови Вінницької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою". Потім президент призначив Борзова головою ОДА, про що йдеться в указі №239.

Крім цього Зеленський призначив Ігоря Лисого тимчасово виконуючим обов'язки глави ДУС.

Указы президента

Указы президента

Указы президента

Як відомо, в ДУС Борзов працював ще з 2014 року. У 2015-му він протягом року був виконуючим обов'язки глави відомства, потім знову отримав цю посаду при шостому президентові України Володимирі Зеленському.

Він здобув освіту на історичному факультеті Вінницького державного педагогічного університету ім. Коцюбинського, з 2006-го по 2011 рік був директором команди КВН "Вінницькі перці". А з 2011-го протягом року – директором команди КВК "Збірна України", працював в ТОВ "Телевізійне творче об'єднання Олександр Масляков і Компанія".

Варто зазначити, що до КВК причетний і його тесть, Наум Барула, який 10 років очолював компанію Маслякова. Після початку війни на Донбасі він залишив свій пост і створив в Україні "Лігу сміху", – програму, де Володимир Зеленський довгий час був ведучим.

Дружина ж Борзова, Ірина, на дострокових парламентських виборах пройшла в парламент від партії "Слуга народу" по 14-му округу у Вінницькій області.

Відзначимо, що 1 серпня 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Сергія Борзова главою Державного управління справами (ДУС). Тоді як Владислава Скальського головою Вінницької обласної державної адміністрації президент призначив у вересні 2019-го.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 червня Кабінет міністрів України погодив зміну голови Вінницької обласної державної адміністрації.