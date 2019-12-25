Зеленський призначив нового голову СБУ на Рівненщині: хто він

Президент України Володимир Зеленський призначив нового голову Управління Служби безпеки України в Рівненській області. Ним став Андрій Тимченко.

Відповідний указ №951/2019 з'явився на сайті глави держави. Документ датований 24 грудня. "Призначити Тимченка Андрія Анатолійовича начальником Управління Служби безпеки України в Рівненській області", – йдеться в указі.

Володимир Зеленський LB.ua

Як пише "Рівне вечірнє", Тимченку 40 років, він має звання підполковника. Після звільнення попереднього регіонального керівництва СБУ в червні через відсутність прогресу у вирішенні питання незаконного видобутку бурштину Тимченко виконував обов'язки начальника управління.

До цього він працював в управлінні контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

12 серпня Зеленський приїхав з робочим візитом в Житомирську область. Там він публічно присоромив начальника Головного управління Національної поліції в Житомирській області В'ячеслава Печененка за слабку боротьбу з незаконним видобутком бурштину.

Тоді ж президент вимагав звільнити начальника СБУ в Житомирській області та інших посадових осіб місцевої поліції і прокуратури через бурштинові схеми.

Чистки керівництва СБУ він анонсував також в Рівненській та Волинській областях.

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