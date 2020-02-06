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7 лютого • оновлено в 09:21
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Зеленський призначив нового голову Львівської ОДА

7.8т
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Президент України Володимир Зеленський призначив головою Львівської обласної державної адміністрації підприємця Максима Козицького.

Про це він повідомив під час відвідування шахти "Межирічанська" у місті Червонограді на Львівщині (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Колишнього голову Львівської ОДА Маркіяна Мальського президент звільнив 24 грудня.

Володимир Зеленський і Максим Козицький

Володимир Зеленський і Максим Козицький

Козицький народився у 1981 році у Львові. Навчався у Львівському національному медичному університеті ім. Данила Галицького за спеціальністю "лікувальна справа". Закінчив Національний університет "Києво-Могилянська академія" та Львівський національний університет ім. Івана Франка.

Працював лікарем-інтерном по хірургії, потім лікарем-методистом Львівського обласного центру здоров'я. У 2007-2010 роках член наглядової ради, з 2010 до 2014 рік заступник генерального директора з загальних питань ТОВ "Укрнафтогазінвест". У 2014-2016 роках заступник генерального директора ТОВ "Прикарпатська енергетична компанія".

Зеленський призначив нового голову Львівської ОДА

24tv.ua

Що відомо про нового голову Львівської ОДА:

  • Козицькому 38 років, він є директором компанії "Еко-Оптіма" (спеціалізується на поновлюваних джерелах енергії);

  • батько Максима, Зіновій Козицький також відомий бізнесмен, власник групи бурових компаній "Горизонти" і першого у Львові муніципального велопрокату NextBike;

  • у 2015 році балотувався до Львівської обласної ради від "Самопомочі", але перемоги не здобув;

  • в 2018 році задекларував близько 1 432 000 гривень доходу. Джерела: зарплата за основним місцем роботи та роботи за сумісництвом, відсотки, здача майна в оренду та відчуження цінних паперів і корпоративних прав. Дохід дружини – близько 189 000 гривень;

  • володіє двома квартирами у Львові, паркувальним приміщенням і автомобілем Volkswagen Touareg. Дружина їздить на Mazda CX-5;

  • на рахунках Козицького зберігаються €48 000, $83 500 і 350 000 гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській області звернулися до президента Володимира Зеленського зі скаргами на новообраного главу ОДА Максима Куцого, який нібито вкрай рідко відвідує регіон, досі не змінив там кадрову політику і отримує відкати від депутатів.

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Автор
Гліб Іванов
Особи
Максим Козицький Володимир Зеленський
Місце
Україна Львів
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Nikan Raisa
Nikan Raisa
Byl DOKTOROM...,a stal ENERGETIKOM...?!
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nic nic_
nic nic_
Nikan Raisa, папа доказал,что больше денег- лучше,чем меньше.
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