Зеленський призначив нового голову Львівської ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Львівської обласної державної адміністрації підприємця Максима Козицького.

Про це він повідомив під час відвідування шахти "Межирічанська" у місті Червонограді на Львівщині (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Колишнього голову Львівської ОДА Маркіяна Мальського президент звільнив 24 грудня.

Володимир Зеленський і Максим Козицький

Козицький народився у 1981 році у Львові. Навчався у Львівському національному медичному університеті ім. Данила Галицького за спеціальністю "лікувальна справа". Закінчив Національний університет "Києво-Могилянська академія" та Львівський національний університет ім. Івана Франка.

Працював лікарем-інтерном по хірургії, потім лікарем-методистом Львівського обласного центру здоров'я. У 2007-2010 роках член наглядової ради, з 2010 до 2014 рік заступник генерального директора з загальних питань ТОВ "Укрнафтогазінвест". У 2014-2016 роках заступник генерального директора ТОВ "Прикарпатська енергетична компанія".

24tv.ua

Що відомо про нового голову Львівської ОДА:

Козицькому 38 років, він є директором компанії "Еко-Оптіма" (спеціалізується на поновлюваних джерелах енергії);

батько Максима, Зіновій Козицький також відомий бізнесмен, власник групи бурових компаній "Горизонти" і першого у Львові муніципального велопрокату NextBike;

у 2015 році балотувався до Львівської обласної ради від "Самопомочі", але перемоги не здобув;

в 2018 році задекларував близько 1 432 000 гривень доходу. Джерела: зарплата за основним місцем роботи та роботи за сумісництвом, відсотки, здача майна в оренду та відчуження цінних паперів і корпоративних прав. Дохід дружини – близько 189 000 гривень;

володіє двома квартирами у Львові, паркувальним приміщенням і автомобілем Volkswagen Touareg. Дружина їздить на Mazda CX-5;

на рахунках Козицького зберігаються €48 000, $83 500 і 350 000 гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській області звернулися до президента Володимира Зеленського зі скаргами на новообраного главу ОДА Максима Куцого, який нібито вкрай рідко відвідує регіон, досі не змінив там кадрову політику і отримує відкати від депутатів.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!