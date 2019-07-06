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Зеленський призначив нового голову Львівської ОДА: хто він

5.9тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський призначив нового голову Львівської обласної державної адміністрації.

Ним став Маркіян Мальський, який був позаштатним радником голови Львівської ОДА з питань зовнішньоекономічної діяльності, а також заступником голови Консультативної ради при прокуратурі Львівської області. Відповідний указ від 5 липня опублікований на сайті глави держави.

Раніше 34-річний Мальський працював адвокатом в об'єднанні Arzinger, де очолював Західну філія. Перед тим був юристом у групі міжнародного арбітражу в компанії Freshfields Bruckhaus Deringer в Парижі.

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Маркіян Мальський

Маркіян Мальський

"ДС"

У минулому скликанні Верховної Ради на громадських засадах був помічником депутата Михайла Хміля від партії "Батьківщина".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше виявилося, що Віталій Комарницький, який був затверджений Кабінетом міністрів на посаду голови Луганської обласної держадміністрації, заснував релігійну громаду разом з "партнерами" з "ЛНР".

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
УкраїнаЛьвів
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У меня такое впечатление, что Зеня, "малость" начинает гадить Порошенко ...
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