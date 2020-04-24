Зеленський призначив нового голову Івано-Франківщини й дав перші настанови

Гліб Іванов Політика 15:51, 24.04.2020 Оновлено: 16:29, 24.04.2020

Президент Володимир Зеленський призначив Віталія Федоріва головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Відповідний указ з'явився на сайті глави держави. Він був підписаний президентом 24 квітня.

Під час зустрічі з новопризначеним очільником ОДА Зеленський наголосив на важливості вирішення актуальних проблем області. Зокрема, йшлося про економічний розвиток регіону.

president.gov.ua

Зі свого боку голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації подякував президенту за довіру.

Віталій Федорів народився в 1977 році в селі Братківці Івано-Франківської області. Закінчив Івано-Франківський державний технічний університет нафти й газу. З 2001 року працював у структурах Івано-Франківської ОДА, а також заступником начальника Державної фінансової інспекції в Івано-Франківській області. З листопада 2018 року був заступником голови, а з лютого 2020-го тимчасово виконував обов'язки голови Івано-Франківської ОДА.

president.gov.ua

Нагадаємо, в лютому 2020 року Дениса Шмигаля звільнили з посади голови Івано-Франківської ОДА через призначення віцепрем'єром – міністром розвитку громад і територій. Потім він обійняв посаду прем'єр-міністра України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Петрова головою Закарпатської обласної державної адміністрації.

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