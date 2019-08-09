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Зеленський призначив нового головного розвідника в СБУ: що про нього відомо

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Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 9 серпня, вибрав нового начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.

Згідно з указом №590/2019, текст якого оприлюднений пресслужбою Офісу президента, крісло зайняв полковник Микола Кулешов.

Раніше цей департамент очолював Олександр Климчук, якого Зеленський звільнив 26 червня.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Пресслужба Офісу президента

Зеленський призначив нового головного розвідника в СБУ: що про нього відомо

Скрін указу

Відомо, що з 2014 року Кулешов був першим заступником начальника цього департаменту, а після звільнення Климчука виконував обов'язки начальника.

Кулешов народився в 1973 році в Харкові. У 1995-му закінчив Київський військовий інститут управління і зв'язку, за фахом автоматизовані системи управління (інженер-математик). У 2005 році – Львівський національний університет ім. Франка, за фахом міжнародна економіка (економіст), у 2014-му – Харківську національну юридичну академію ім. Я. Мудрого за спеціальністю юрист-правознавець.

Робота Кулешова в СБУ почалася в 1995 році. Він відповідав за заходи в рамках Трастового Фонду Україна-НАТО з питань кібербезпеки. Також полковник ініціював створення Ситуаційного центру із забезпечення кібербезпеки СБУ і від 2016 року організовує його функціонування.

Микола Кулешов

Микола Кулешов

УП

Як писав OBOZREVATEL, раніше Володимир Зеленський затвердив склад Комісії з питань правової політики, яка буде працювати над реінтеграцією Донбасу.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Служба безпеки України політика
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Иван Васильевич
Иван Васильевич
Ну, теперь все узнали, кто является главным разведчиком. :-)
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Serov Oleg
Serov Oleg
наш человек..
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