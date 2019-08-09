Зеленський призначив нового головного розвідника в СБУ: що про нього відомо

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 9 серпня, вибрав нового начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.

Згідно з указом №590/2019, текст якого оприлюднений пресслужбою Офісу президента, крісло зайняв полковник Микола Кулешов.

Раніше цей департамент очолював Олександр Климчук, якого Зеленський звільнив 26 червня.

Володимир Зеленський Пресслужба Офісу президента

Скрін указу

Відомо, що з 2014 року Кулешов був першим заступником начальника цього департаменту, а після звільнення Климчука виконував обов'язки начальника.

Кулешов народився в 1973 році в Харкові. У 1995-му закінчив Київський військовий інститут управління і зв'язку, за фахом автоматизовані системи управління (інженер-математик). У 2005 році – Львівський національний університет ім. Франка, за фахом міжнародна економіка (економіст), у 2014-му – Харківську національну юридичну академію ім. Я. Мудрого за спеціальністю юрист-правознавець.

Робота Кулешова в СБУ почалася в 1995 році. Він відповідав за заходи в рамках Трастового Фонду Україна-НАТО з питань кібербезпеки. Також полковник ініціював створення Ситуаційного центру із забезпечення кібербезпеки СБУ і від 2016 року організовує його функціонування.

Микола Кулешов УП

Як писав OBOZREVATEL, раніше Володимир Зеленський затвердив склад Комісії з питань правової політики, яка буде працювати над реінтеграцією Донбасу.

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