Зеленський призначив нового главу зовнішньої розвідки: хто він

Новим головою Служби зовнішньої розвідки України став Владислав Бухарєв. Його призначив президент України Володимир Зеленський.

Відповідне рішення було ухвалено 11 червня, зазначив на брифінгу заступник голови Адміністрації президента з правових питань Руслан Рябошапка (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Нагадаємо: раніше звучала інформація про те, що Бухарєв може очолити за президентства Зеленського СБУ. Він – народний депутат України від "Батьківщини". У 2014 році працював заступником голови відомства за Валентини Наливайченко. Також три роки (до 2010-го) обіймав посаду заступника голови ДФС.

Владислав Бухарєв ba.org.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Володимир Зеленський:

звільнив 15 голів обласних державних адміністрацій та начальників управлінь СБУ у п'яти областях;

підписав подання на звільнення генпрокурора України Юрія Луценка та міністра закордонних справ Павла Клімкіна.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал