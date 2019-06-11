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/Політика

Зеленський призначив нового главу зовнішньої розвідки: хто він

17.6тЧитати матеріал російською

Новим головою Служби зовнішньої розвідки України став Владислав Бухарєв. Його призначив президент України Володимир Зеленський.

Відповідне рішення було ухвалено 11 червня, зазначив на брифінгу заступник голови Адміністрації президента з правових питань Руслан Рябошапка (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Нагадаємо: раніше звучала інформація про те, що Бухарєв може очолити за президентства Зеленського СБУ. Він – народний депутат України від "Батьківщини". У 2014 році працював заступником голови відомства за Валентини Наливайченко. Також три роки (до 2010-го) обіймав посаду заступника голови ДФС.

Владислав Бухарєв

Владислав Бухарєв

ba.org.ua

Новини
Зеленський запропонував очолити СБУ офіцеру-мільйонеру з "Батьківщини": деталі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Володимир Зеленський:

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Особи
Володимир ЗеленськийРуслан РябошапкаЮрій ЛуценкоПавло КлімкінВладислав Бухарєв
Місце
Україна
Теги
Генеральна прокуратура УкраїниМіністерство закордонних справ УкраїниАдміністрація Президента
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Уткина Таня
Уткина Таня
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Українець Степан
Українець Степан
зеленський не президент, він презирватив
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Гребенева Светлана
Гребенева Светлана
Cпасибо тем, ктo пoкaзaл мне пpeкpаcный сайт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/9slwy8 Прoстo пpoйдя прoстой опрос полyчила почти полyгoдoвyю заpплату)) Пользуйтecь, покa еcть возмoжнoсть=)
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