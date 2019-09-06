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8 вересня • оновлено в 11:42
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Зеленський призначив нового главу Запорізької області: хто він

4.3т Читати матеріал російською

Віталій Туринок став новим керівником Запорізької області. Його представив заступник голови Офісу президента Сергій Трофимов.

"Мені випала велика честь. Для мене це велика відповідальність. Я часто себе запитував, чи вистачить у мене сил очолити ті зміни, які доручив президент. Сподіваюся на розуміння і допомогу. Моє основне гасло на посаді – порядність і чесність", – сказав Туринок.

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Віталію Туринку 45 років. Він є власником найбільшої частки в Рівненському домобудівельному комбінаті, який виробляє бетон і залізобетон.

Згідно з декларацією, Туринок є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ "Вест-Пром", ТОВ "Інтертрейд" і ВАТ "Рівненський домобудівний комбінат".

Він одружений, має трьох дітей. У його дружини є будинок (737,5 кв. м) і квартира (71,78 кв. м) в Запоріжжі, а також Mazda 6 (2015 року випуску).

У самого Туринка нерухомого або рухомого майна немає. Водночас він задекларував три годинники загальною вартістю майже 0,8 млн грн.

Віталій Туринок

Віталій Туринок

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський призначив "слугу народу" заступником голови Офісу президента.

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Україна Запоріжжя
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