Зеленський призначив нового главу "Укроборонпрому"

Президент України Володимир Зеленський призначив Юрія Гусєва генеральним директором державного концерну "Укроборонпром".

Відповідний указ №532/2020 опубліковано на сайті глави держави. Указом №529/2020 президент звільнив Гусєва з посади голови Херсонської облдержадміністрації.

Водночас указом №531/2020 Зеленський звільнив Ігоря Фоменка від виконання обов'язків гендиректора "Укроборонпрому".

А указом №530/2020 тимчасово покладено виконання обов'язків голови Херсонської ОДА на Сергія Козиря.

Хто такий Юрій Гусєв?

Народився в 1979 році в місті Коростишів Житомирської області. Закінчив Херсонський державний технічний університет, Київський національний економічний університет, Школу державного управління ім. Кеннеді Гарвардського університету (США), Стаффордширський університет (Великобританія).

У 1999 році став радником голови Херсонської обласної державної адміністрації. Також Юрій Гусєв був заступником міністра оборони України з 2014 до 2016 року. Потім – радником міністра інфраструктури і міністра екології та природних ресурсів.

Гусєв також був під 41-м номером у списку "Слуга народу" на парламентських виборах-2019. Проте перед ними заявив, що балотуватися не буде, але залишиться в команді Зеленського.

Нагадаємо, що навесні 2020-го Херсонська ОДА під керівництвом Гусєва потрапила в скандал через святкування 8 Березня з еротичними танцями. Зокрема, тоді чиновників розважав гурт "Степ" із легендарною піснею "Смажений кабанчик" і дві дівчини у відвертих сукнях та порваних капронових колготках.

У Херсонській ОДА на 8 березня влаштували еротичні танці

Перед тим Юрій Гусєв вітав "Степ" із 25-річчям. У ролику, який розміщений на сайті ОДА, він називав гурт "легендарним", побажав колективу успіхів, а на завершення з'явився кліп на пісню "Смажений кабанчик".

Натомість після скандалу очільник області запевнив, що подія обернулася звільненням чиновників. Хоча тоді ж з’ясувалося, що співробітники облдержадміністрації знали про запланований виступ в ОДА напівоголених дівчат.

До всього іншого, у вересні Гусєв вирізнився дивним подарунком прем’єр-міністру Денису Шмигалю, коли той навідався в область із робочим візитом. Очільник Херсонської ОДА, зокрема, вручив главі уряду найбільший кавун сезону, який важив 27,7 кілограма, з QR-кодом. Юрій Гусєв підкреслив, що це ознака Херсонського краю.

Гусєв подарував Шмигалю найбільший кавун сезону

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