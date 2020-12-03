Зеленський призначив нового главу "Укроборонпрому"
Володимир Зеленський звільнив Юрія Гусєва з посади голови Херсонської облдержадміністрації
Виконання обов'язків голови Херсонської ОДА тимчасово покладено на Сергія Козиря
Також президент звільнив Ігоря Фоменка від виконання обов'язків гендиректора "Укроборонпрому"
Президент України Володимир Зеленський призначив Юрія Гусєва генеральним директором державного концерну "Укроборонпром".
Відповідний указ №532/2020 опубліковано на сайті глави держави. Указом №529/2020 президент звільнив Гусєва з посади голови Херсонської облдержадміністрації.
Водночас указом №531/2020 Зеленський звільнив Ігоря Фоменка від виконання обов'язків гендиректора "Укроборонпрому".
А указом №530/2020 тимчасово покладено виконання обов'язків голови Херсонської ОДА на Сергія Козиря.
Хто такий Юрій Гусєв?
Народився в 1979 році в місті Коростишів Житомирської області. Закінчив Херсонський державний технічний університет, Київський національний економічний університет, Школу державного управління ім. Кеннеді Гарвардського університету (США), Стаффордширський університет (Великобританія).
У 1999 році став радником голови Херсонської обласної державної адміністрації. Також Юрій Гусєв був заступником міністра оборони України з 2014 до 2016 року. Потім – радником міністра інфраструктури і міністра екології та природних ресурсів.
Гусєв також був під 41-м номером у списку "Слуга народу" на парламентських виборах-2019. Проте перед ними заявив, що балотуватися не буде, але залишиться в команді Зеленського.
Нагадаємо, що навесні 2020-го Херсонська ОДА під керівництвом Гусєва потрапила в скандал через святкування 8 Березня з еротичними танцями. Зокрема, тоді чиновників розважав гурт "Степ" із легендарною піснею "Смажений кабанчик" і дві дівчини у відвертих сукнях та порваних капронових колготках.
Перед тим Юрій Гусєв вітав "Степ" із 25-річчям. У ролику, який розміщений на сайті ОДА, він називав гурт "легендарним", побажав колективу успіхів, а на завершення з'явився кліп на пісню "Смажений кабанчик".
Натомість після скандалу очільник області запевнив, що подія обернулася звільненням чиновників. Хоча тоді ж з’ясувалося, що співробітники облдержадміністрації знали про запланований виступ в ОДА напівоголених дівчат.
До всього іншого, у вересні Гусєв вирізнився дивним подарунком прем’єр-міністру Денису Шмигалю, коли той навідався в область із робочим візитом. Очільник Херсонської ОДА, зокрема, вручив главі уряду найбільший кавун сезону, який важив 27,7 кілограма, з QR-кодом. Юрій Гусєв підкреслив, що це ознака Херсонського краю.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
11 вересня стало відомо, що глава ДК "Укроборонпром" Айварас Абромавічус написав заяву про звільнення.
6 жовтня Зеленський звільнив Абромавічуса і призначив виконувачем обов'язків гендиректора держконцерну Ігоря Фоменка.