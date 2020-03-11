Зеленський призначив нового голову Сумської ОДА: хто він

Президент України Володимир Зеленський призначив нового голову Сумської обласної державної адміністрації Романа Грищенка.

Відповідне розпорядження №74/2020 він підписав 11 березня. Воно було оприлюднене на офіційному сайті глави держави.

Водночас указом №73/2020 президент звільнив Ірину Купрейчик від тимчасового виконання обов'язків голови Сумської ОДА.

Роман Грищенко pravda.com.ua

"Призначити Грищенка Романа Сергійовича головою Сумської обласної державної адміністрації", – йдеться в документі

Зазначається, що кандидатуру Грищенка на посаду очільника Сумської області в кінці січня 2020 року затвердив Кабінет міністрів.

Указ Зеленського president.gov.ua

Відомо, що Роман Грищенко народився 11 січня 1982 року в селі Катеринка Первомайського району Миколаївської області.

З 2017 року він працював військовим прокурором Харківського гарнізону, а до цього – військовим прокурором Київського гарнізону. В органах військової прокуратури він пропрацював понад 13 років.

Указ Зеленського president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 березня президент України Володимир Зеленський звільнив Олексія Чернишова з посади голови Київської ОДА, а також призначив Василя Володіна тимчасово виконуючим обов'язки голови КОДА.

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